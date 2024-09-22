MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Бастианини вырвал победу у Мартина на последнем круге, Марк Маркес – 3-й, Баньяя упал
Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл гонку MotoGP в Мизано.
Бастианини сражался с Хорхе Мартином из «Прамака», который лидировал почти всю дистанцию. На последнем круге Энеа жестко оттеснил Хорхе и вырвался на первое место. Третьим финишировал Марк Маркес из «Грезини».
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стартовал с поула, после борьбы с Мартином откатился на второе место, а затем и на третье, пропустив Бастианини. В попытке догнать топ-2 двукратный чемпион завершил заезд падением. Также упали пилот «Гасгас» Педро Акоста, претендовавший на высокие позиции, и выступающий за «КТМ» Брэд Биндер, хотя последний смог вернуться в гонку.
Неудача Баньяи позволила Мартину существенно нарастить преимущество в чемпионате, Бастианини опередил Маркеса-старшего.
Гран-при Эмилии-Романьи
Мизано
22 сентября 2024 года
Гонка
1. Энеа Бастианини («Дукати») – 27 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +5,002
3. Марк Маркес («Грезини») +7,848
4. Марко Беццекки («ВР46») +9,200
5. Франко Морбиделли («Прамак») +13,601
6. Маверик Виньялес («Априлия») +15,484
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,922
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +22,795
9. Алекс Маркес («Грезини») +27,704
10. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +31,891
11. Хоан Мир («Хонда») +33,062
12. Лука Марини («Хонда») +35,411
13. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +36,335
14. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +37,395
15. Жоан Зарко («ЛЧР») +38,909
16. Джек Миллер («КТМ») +40,454
17. Такааки Накагами («ЛЧР») +46,394
18. Аугусто Фернандес («Гасгас») +47,755
19. Брэд Биндер («КТМ») +1.25,918
Сошли:
Франческо Баньяя («Дукати»)
Педро Акоста («Гасгас»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 341 очко
2. Франческо Баньяя – 317
3. Энеа Бастианини – 282
4. Марк Маркес – 281
5. Брэд Биндер – 165
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й
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