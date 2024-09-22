MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Бастианини вырвал победу у Мартина на последнем круге, Марк Маркес – 3-й, Баньяя упал

Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл гонку MotoGP в Мизано.

Бастианини сражался с Хорхе Мартином из «Прамака», который лидировал почти всю дистанцию. На последнем круге Энеа жестко оттеснил Хорхе и вырвался на первое место. Третьим финишировал Марк Маркес из «Грезини».

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стартовал с поула, после борьбы с Мартином откатился на второе место, а затем и на третье, пропустив Бастианини. В попытке догнать топ-2 двукратный чемпион завершил заезд падением. Также упали пилот «Гасгас» Педро Акоста, претендовавший на высокие позиции, и выступающий за «КТМ» Брэд Биндер, хотя последний смог вернуться в гонку.

Неудача Баньяи позволила Мартину существенно нарастить преимущество в чемпионате, Бастианини опередил Маркеса-старшего.

MotoGP

Гран-при Эмилии-Романьи

Мизано

22 сентября 2024 года

Гонка

1. Энеа Бастианини («Дукати») – 27 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +5,002

3. Марк Маркес («Грезини») +7,848

4. Марко Беццекки («ВР46») +9,200

5. Франко Морбиделли («Прамак») +13,601

6. Маверик Виньялес («Априлия») +15,484

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,922

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +22,795

9. Алекс Маркес («Грезини») +27,704

10. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +31,891

11. Хоан Мир («Хонда») +33,062

12. Лука Марини («Хонда») +35,411

13. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +36,335

14. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +37,395

15. Жоан Зарко («ЛЧР») +38,909

16. Джек Миллер («КТМ») +40,454

17. Такааки Накагами («ЛЧР») +46,394

18. Аугусто Фернандес («Гасгас») +47,755

19. Брэд Биндер («КТМ») +1.25,918

Сошли:

Франческо Баньяя («Дукати»)

Педро Акоста («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 341 очко

2. Франческо Баньяя – 317

3. Энеа Бастианини – 282

4. Марк Маркес – 281

5. Брэд Биндер – 165

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

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