  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Бастианини вырвал победу у Мартина на последнем круге, Марк Маркес – 3-й, Баньяя упал
3

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Бастианини вырвал победу у Мартина на последнем круге, Марк Маркес – 3-й, Баньяя упал

Пилот «Дукати» Энеа Бастианини выиграл гонку MotoGP в Мизано.

Бастианини сражался с Хорхе Мартином из «Прамака», который лидировал почти всю дистанцию. На последнем круге Энеа жестко оттеснил Хорхе и вырвался на первое место. Третьим финишировал Марк Маркес из «Грезини».

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стартовал с поула, после борьбы с Мартином откатился на второе место, а затем и на третье, пропустив Бастианини. В попытке догнать топ-2 двукратный чемпион завершил заезд падением. Также упали пилот «Гасгас» Педро Акоста, претендовавший на высокие позиции, и выступающий за «КТМ» Брэд Биндер, хотя последний смог вернуться в гонку.

Неудача Баньяи позволила Мартину существенно нарастить преимущество в чемпионате, Бастианини опередил Маркеса-старшего.

MotoGP

Гран-при Эмилии-Романьи

Мизано

22 сентября 2024 года

Гонка

1. Энеа Бастианини («Дукати») – 27 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +5,002

3. Марк Маркес («Грезини») +7,848

4. Марко Беццекки («ВР46») +9,200

5. Франко Морбиделли («Прамак») +13,601

6. Маверик Виньялес («Априлия») +15,484

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,922

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +22,795

9. Алекс Маркес («Грезини») +27,704

10. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +31,891

11. Хоан Мир («Хонда») +33,062

12. Лука Марини («Хонда») +35,411

13. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +36,335

14. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +37,395

15. Жоан Зарко («ЛЧР») +38,909

16. Джек Миллер («КТМ») +40,454

17. Такааки Накагами («ЛЧР») +46,394

18. Аугусто Фернандес («Гасгас») +47,755

19. Брэд Биндер («КТМ») +1.25,918

Сошли:

Франческо Баньяя («Дукати»)

Педро Акоста («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 341 очко

2. Франческо Баньяя – 317

3. Энеа Бастианини – 282

4. Марк Маркес – 281

5. Брэд Биндер – 165

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 4-й

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
Трэкхаус Рейсинг
Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Норрис впервые за 8 попыток сохранил лидерство после 1-го круга Гран-при или спринта
5 минут назад
Гран-при Сингапура-2024. Онлайн гонки
8225 минут назадLive
Джордж Расселл: «Старт – единственный шанс Ферстаппена опередить Норриса»
51 минуту назад
Ландо Норрис: «Более или менее представляю, чего ждать от Хэмилтона и Ферстаппена»
3сегодня, 11:02
К неудаче Леклера в квалификации привела неполадка в работе термочехла (it.motorsport)
10сегодня, 10:31
Оскар Пиастри: «Разочарован ужасными кругами в третьем сегменте квалификации»
2сегодня, 10:18
Валттери Боттас: «С «Заубером» ничего не подписано. Моя цель – не однолетний контракт»
12сегодня, 09:42
ФИА не накажет Ферстаппена за протест: «Макс принял участие в пресс-конференции, как предписано правилами»
2сегодня, 09:14
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
7сегодня, 09:10
Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»
17сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30