Норрис одержал 3-ю победу в сезоне и карьере
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал сильнейшим по итогам Гран-при Сингапура.
Для британца победа стала третьей в нынешнем сезоне и в «Формуле-1». Ранее Норрис выиграл в Майами и Нидерландах.
Кроме того, Ландо заработал 24-й подиум в карьере. По этому показателю Норрис опередил экс-напарника Карлоса Сайнса, ныне выступающего за «Феррари», и вышел на восьмую строчку среди действующих пилотов.
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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