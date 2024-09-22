Норрис одержал 3-ю победу в сезоне и карьере

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис стал сильнейшим по итогам Гран-при Сингапура.

Для британца победа стала третьей в нынешнем сезоне и в «Формуле-1». Ранее Норрис выиграл в Майами и Нидерландах.

Кроме того, Ландо заработал 24-й подиум в карьере. По этому показателю Норрис опередил экс-напарника Карлоса Сайнса , ныне выступающего за «Феррари », и вышел на восьмую строчку среди действующих пилотов.

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й