«Мерседес» будет использовать особую ливрею на Гран-при Сингапура
К Гран-при Сингапура в «Мерседесе» подготовили особую ливрею.
Смена дизайна раскраски болида связана с юбилеем – 50 лет с момента основания, – титульного спонсора «Мерседеса», компании Petronas.
Основным цветом в раскраске болида «Мерседеса» на этапе в Сингапуре станет изумрудно-зеленый.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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