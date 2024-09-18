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«Мерседес» будет использовать особую ливрею на Гран-при Сингапура

К Гран-при Сингапура в «Мерседесе» подготовили особую ливрею.

Смена дизайна раскраски болида связана с юбилеем – 50 лет с момента основания, – титульного спонсора «Мерседеса», компании Petronas.

Основным цветом в раскраске болида «Мерседеса» на этапе в Сингапуре станет изумрудно-зеленый.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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