Льюис Хэмилтон: «Не помню имя парня из «Уильямса», он выступил прекрасно»
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил молодых соперников, при этом не вспомнил имя Франко Колапинто.
Пилот «Уильямса» занял восьмое место на Гран-при Азербайджана, Хэмилтон финишировал девятым, еще один новичок Оливер Бермэн, выступавший за «Хаас», стал десятым.
«Могу лишь сказать, что очень здорово видеть талантливых молодых гонщиков, которые приходят и пилотируют настолько хорошо.
Оливер выступил прекрасно, я с ним сражался – было жестко, но честно. И, да, не помню имя парня из «Уильямса»… (после подсказки) Колапинто – да, он выступил прекрасно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после финиша.
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«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру
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