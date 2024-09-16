Льюис Хэмилтон: «Не помню имя парня из «Уильямса», он выступил прекрасно»

Хэмилтон забыл, как зовут нового пилота «Уильямса».

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил молодых соперников, при этом не вспомнил имя Франко Колапинто.

Пилот «Уильямса» занял восьмое место на Гран-при Азербайджана , Хэмилтон финишировал девятым, еще один новичок Оливер Бермэн , выступавший за «Хаас », стал десятым.

«Могу лишь сказать, что очень здорово видеть талантливых молодых гонщиков, которые приходят и пилотируют настолько хорошо.

Оливер выступил прекрасно, я с ним сражался – было жестко, но честно. И, да, не помню имя парня из «Уильямса »… (после подсказки) Колапинто – да, он выступил прекрасно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после финиша.

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«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру