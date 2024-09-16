  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
15

Льюис Хэмилтон: «Не помню имя парня из «Уильямса», он выступил прекрасно»

Хэмилтон забыл, как зовут нового пилота «Уильямса».

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил молодых соперников, при этом не вспомнил имя Франко Колапинто.

Пилот «Уильямса» занял восьмое место на Гран-при Азербайджана, Хэмилтон финишировал девятым, еще один новичок Оливер Бермэн, выступавший за «Хаас», стал десятым.

«Могу лишь сказать, что очень здорово видеть талантливых молодых гонщиков, которые приходят и пилотируют настолько хорошо.

Оливер выступил прекрасно, я с ним сражался – было жестко, но честно. И, да, не помню имя парня из «Уильямса»… (после подсказки) Колапинто – да, он выступил прекрасно», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после финиша.

Хэмилтон о предложении босса «Альфа Таури» сократить зарплаты до $10 млн: «Кто такой Франц Тост?»

«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
logoЛьюис Хэмилтон
logoУильямс
logoФормула-1
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoОливер Бермэн
Франко Колапинто
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шарль Леклер: «Планы «Феррари» идут до буквы Z»
36 минут назад
Андреа Стелла: «Пиастри разделил победу с Норрисом на 50 процентов»
133 минуты назад
«Ф-1» проведет 3 дня предсезонных тестов в Бахрейне в 2025 году
сегодня, 09:17
Оскар Пиастри о лидерстве по очкам в последних гонках: «Избирательная статистика мало что значит»
10сегодня, 09:04
Победа Пиастри, «Макларен» возглавил чемпионат, Ньюи объявили в «Астон Мартин», с Мазепина сняли санкции и другие новости Гран-при Азербайджана
1сегодня, 08:40
Оскар Пиастри был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана
35сегодня, 08:20
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024
36сегодня, 08:01
«Уильямс» показал лучший результат с 2021 года, Колапинто заработал вчетверо больше очков, чем Сарджент за карьеру
16сегодня, 07:37
Кристиан Хорнер: «Победы Пиастри – головная боль для «Макларена». Норрису платят в 5 раз больше»
21сегодня, 07:10
Джолион Палмер об аварии Переса и Сайнса: «У Серхио было полно места, которое он должен был использовать»
12сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото