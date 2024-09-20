Гельмут Марко: «Три раза «Ред Булл» жаловался на заднее крыло «Макларена». Пора посмотреть на переднее»

Марко рассказал о жалобах «Ред Булл» на детали «Макларена».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказал удовлетворение от того, что обращения в ФИА сработали.

Перед Гран-при Сингапура «Макларен» подтвердил, что поменяет спорное заднее антикрыло.

«Три раза мы жаловались на заднее крыло «Макларена». Сегодня ФИА приняла очень верное решение, заднее крыло «Макларена» запрещено.

Пора посмотреть на переднее крыло», – предложил Марко.

В «Макларене» сделали официальное заявление по вопросу изменения конструкции заднего антикрыла

Фредерик Вассер о заднем крыле «Макларена»: «Здесь либо черное, либо белое. Никакого серого, темно-серого, светло-серого…»