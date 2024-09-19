«Макларен» представил ливрею «Возрождение легенды» для Гран-при Сингапура
«Макларен» будет гоняться на Гран-при Сингапура в особых цветах.
Команда показала ливрею под названием «Возрождение легенды», которая отсылает к дизайну 1981-1996 годов. Тогда «Макларен» использовал красно-белую ливрею, в новой версии место красного занял традиционный оттенок «папайи».
«Мерседес» будет использовать особую ливрею на Гран-при Сингапура
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Фото: сайт команды «Макларен»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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