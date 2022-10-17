«Ред Булл» нарушил потолок расходов, Карякин обратился в ФИА в связи со спецоперацией, Шумахер рискует потерять место в «Ф-1» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест главных событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшие семь дней.

1. «Ред Булл» стал единственной командой, превысившей потолок расходов в 2021 году, процедурные нарушения выявлены у «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Уильямса». Австрийская команда восприняла новость «с удивлением и разочарованием».

По информации нидерландской прессы, нарушение – менее двух миллионов долларов, AMuS сообщает, что «Ред Булл» мог сэкономить за счет хитрого контракта Ньюи.

Неизвестно, как накажут лидеров Кубка конструкторов. Марко уверен, что Ферстаппена не лишат первого титула, Экклстоун прогнозирует лишение очков, Вольфф против денежного штрафа, а Ральф Шумахер предлагает наказать ФИА, если подтвердится утечка информации.

2. Чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин попросил президента ФИА «отменить требование осудить спецоперацию» к российским пилотам. Ранее от участия в ралли «Дакар» отказался «КАМАЗ-мастер».

3. Возможные трансферы: Хюлькенберг усилил подготовку и надеется оказаться в «Хаасе», а владелец команды сообщил, что аварии Шумахера стоили целого состояния. Один из вариантов остаться для Мика – выиграть Гран-при США, добавил Джин Хаас.

4. Гран-при Сингапура опубликовал новую конфигурацию трассы без 4 поворотов, в Саудовской Аравии готовы провести две гонки «Ф-1».

5. Семьи Окона и Гасли не смогут посещать одни и те же Гран-при ради минимизации трений в «Альпин», утверждает журналист Сейвард.

6. Цунода и де Врис станут самыми низкими напарниками в истории «Ф-1».

7. Перепалка Норриса и «Альпин»: Ландо предположил, что французский коллектив гораздо хуже «Макларена» во всем, кроме скорости болида. Спортивный директор «Альпин» в ответ связал слова Норриса со страхом.

8. Гасли будет зарабатывать 15 миллионов долларов в год в «Альпин», контракт подписан по схеме «2+1», сообщают французские журналисты.

9. Палоу и О’Уорд проведут практики за «Макларен», Пуршер – за «Альфа Ромео», Фиттипальди – за «Хаас». Де Врис готовится вернуться за руль «Мерседеса», хотя уже прошел подгонку сиденья в «Альфа Таури».

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии

Другие серии

1. Серия W досрочно завершила сезон из-за финансовых проблем, Чедиук завоевала третий подряд титул.

2. MotoGP. Ринс выиграл Гран-при Австралии, Баньяя стал лидером чемпионата, Куартараро сошел, Марк Маркес заработал первый подиум после возвращения. Поул остался за Мартином, гонщики по ходу уик-энда уворачивались от кенгуру.

3. Дэвид Шумахер сломал позвонок в гонке ДТМ.

Важнейшие цитаты недели

Джолион Палмер: «Ферстаппен пока не легенда «Ф-1», в отличие от Хэмилтона, Михаэля Шумахера и Сенны»

Джордж Расселл: «Из нашей компании в картинге де Врис оставался единственным, кто не попал в «Ф-1». Я рад за него»

Гельмут Марко: «Ферстаппен не тот, кто гонится за рекордами. Однажды он просто уйдет»

Карлос Сайнс о критике: «Судя по всему, некоторые люди не хотели видеть меня в числе лидеров»

Уилл Бакстон: «У Ферстаппена и Михаэля Шумахера много общего: первый титул со звездочкой в глазах многих фанатов, второй не оставил вопросов»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при США «Ф-1» (21-23 октября).

2. Гран-при Малайзии MotoGP (21-23 октября).

3. Ралли Каталонии WRC (20-23 октября).

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