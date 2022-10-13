Дэвид Шумахер сломал позвонок в гонке ДТМ

Пилот ДТМ Дэвид Шумахер получил серьезную травму в результате аварии.

В прошлые выходные Дэвид стал участником большого инцидента в гонке на «Хоккенхаймринге». После первоначального медицинского обследования гонщика отпустили.

«Когда Дэвид приехал домой, он все еще жаловался на боль в спине. Мы решили сходить в больницу и сделать МРТ. Оказалось, сломан поясничный позвонок. Врачи говорят, что восстановление займет где-то шесть недель», – рассказал бывший пилот «Формулы-1» .

Дэвид – сын Ральфа и племянник Михаэля. Немец не заработал очки в дебютном сезоне ДТМ.

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