Ландо Норрис: «Люблю Цуноду – он один из самых классных, смешных и искренних людей. Грустно, что Юки не будет в «Ф-1»

Норрис сообщил о теплом отношении к Цуноде, который покидает «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о маневрах соперника из «Ред Булл» Юки Цуноды на Гран-при Абу -Даби, а также о том, что японец завершил выступления в «Формуле-1».

В следующем году Цунода станет резервным и тест-пилотом «Ред Булл ».

«Было близко, и я знал, что Юки осложнит мне жизнь. Мы с командой понимали это еще до гонки. Безусловно, он сделал свое дело.

Я люблю Юки. Он один из самых классных, смешных и искренних людей.

Грустно, что его не будет в «Формуле-1» в следующем году, ведь он очень сильный гонщик. На парадах пилотов он всегда одним из первых поздравлял или здоровался со мной», – отметил новый чемпион мира после гонки.

