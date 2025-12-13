Ландо Норрис: «Люблю Цуноду – он один из самых классных, смешных и искренних людей. Грустно, что Юки не будет в «Ф-1»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о маневрах соперника из «Ред Булл» Юки Цуноды на Гран-при Абу-Даби, а также о том, что японец завершил выступления в «Формуле-1».
В следующем году Цунода станет резервным и тест-пилотом «Ред Булл».
«Было близко, и я знал, что Юки осложнит мне жизнь. Мы с командой понимали это еще до гонки. Безусловно, он сделал свое дело.
Я люблю Юки. Он один из самых классных, смешных и искренних людей.
Грустно, что его не будет в «Формуле-1» в следующем году, ведь он очень сильный гонщик. На парадах пилотов он всегда одним из первых поздравлял или здоровался со мной», – отметил новый чемпион мира после гонки.
Мартин Брандл: «Цунода вилял перед Норрисом на прямой, как пьяный матрос, при этом нарушая правила»
Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»