Хюлькенберг усилил тренировки и надеется получить место в «Хаасе» (Speed Week)

Бывший пилот «Формулы-1» может вернуться в чемпионат.

Согласно сообщениям в немецкой прессе, Хюлькенберг является реальным кандидатом на место в и команда всерьез рассматривает его кандидатуру наряду с .

Сам Хюлькенберг рассказал, что действительно надеется на возвращение в «Ф-1» и в последние месяцы усилил тренировки.

Последний полноценный сезон в «Формуле-1» Хюлькенберг провел в 2019 году. На старте сезона-2022 Хюлькенберг провел две гонки за «Астон Мартин», заменяя заболевшего ковидом Себастьяна Феттеля.

«Кто знает, может быть у меня и правда появится шанс вернуться в «Формулу-1» в 2023 году. Поэтому в последнее время я вновь повысил интенсивность тренировок», – рассказал Хюлькенберг.

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