Гельмут Марко: «Ферстаппен не тот, кто гонится за рекордами. Однажды он просто уйдет»

рассказал об отношении к рекордам.

На Гран-при Японии пилот «Ред Булл» стал двукратным чемпионом «Формулы-1». До показателей и осталось завоевать пять титулов.

«Я считал, что рекорд Михаэля никогда не побьют, а потом Льюис это сделал, сравнялся с ним. Для таких достижений должны сложиться очень многие факторы.

Безусловно, он (Ферстаппен) не тот человек, который гонится за рекордами. Однажды он просто скажет «ладно» и уйдет», – заявил советник «Ред Булл».

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