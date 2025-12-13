Норрис сматерился на церемонии ФИА, бен Сулайем сказал: «Собирался выписать штраф, но деньги пригодятся для прически, которую я испортил»

Президент ФИА пошутил о прическе Норриса после бранного слова от Ландо.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис использовал нецензурную лексику после того, как получил чемпионский трофей.

«Оскар [Пиастри] точно не позволял мне расслабиться. Между нами было прекрасное соперничество последние три года. Во второй половине сезона Макс [Ферстаппен] догонял и оказывал давление на нас обоих, на всю команду.

У нас были прекрасные моменты, прекрасные победы. Выиграть в Монако – это была моя мечта, выиграть в Сильверстоуне – тоже. Но и у меня, и у нас были свои ошибки и ###### (провалы). Могу я так говорить?» – произнес британец.

После этого президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прошептал что-то на ухо чемпиону.

«О, извините, я получу штраф. Но я могу заплатить сейчас. Как бы то ни было, у нас были ошибки и тяжелые моменты, но все это стоило того, все это – часть истории», – добавил Ландо.

Бен Сулайем, несколькими минутами ранее взъерошивший волосы Норриса, сказал:

«Я собирался выписать тебе штраф в 5000 евро, но, думаю, теперь деньги пригодятся для прически, которую я испортил».

Президент ФИА двумя руками взъерошил волосы Норриса перед вручением чемпионского кубка

Норрису вручили чемпионский кубок «Ф-1»