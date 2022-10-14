Палоу и О’Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках перед этапами в США и Абу-Даби

Гонщики Алекс Палоу и Патрисио О’Уорд выступят за в пятничных практиках перед Гран-при «Формулы-1».

Палоу проведет за «Макларен» первую пятничную практику перед . В кокпите болида Палоу заменит Даниэля Риккардо.

О’Уорд в свою очередь проведет за «Макларен» первую пятничную практику уже перед -Даби – финальным этапом сезона. За рулем болида он заменит Ландо Норриса.

Предоставив такую практику Палоу и О’Уорду, в «Макларене» выполнят обязательства давать практику двум молодым пилотам, обусловленные регламентом «Формулы-1».

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