Палоу и О’Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках перед этапами в США и Абу-Даби

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Гонщики «Индикара» Алекс Палоу и Патрисио О’Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках перед Гран-при «Формулы-1».

Палоу проведет за «Макларен» первую пятничную практику перед Гран-при США. В кокпите болида Палоу заменит Даниэля Риккардо.

О’Уорд в свою очередь проведет за «Макларен» первую пятничную практику уже перед Гран-при Абу-Даби – финальным этапом сезона. За рулем болида он заменит Ландо Норриса.

Предоставив такую практику Палоу и О’Уорду, в «Макларене» выполнят обязательства давать практику двум молодым пилотам, обусловленные регламентом «Формулы-1».

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