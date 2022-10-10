Превышение бюджета со стороны «Ред Булл» – менее $2 млн. Расходы не связаны с разработкой болида (Эрик ван Харен)

Фактическая сумма превышения финансового ограничения бюджета со стороны «Ред Булл» не превышает $2 млн.

Журналист издания De Telergaaf Эрик ван Харен со ссылкой сразу на несколько источников сообщает, что в случае с «Ред Булл» превышение потолка бюджета составило сумму от $1 млн до $2 млн.

При этом данная сумма не имеет никакого отношения к бюджету, потраченному на разработку болида. Речь идет о расходах в таких областях, как общественное питание и отсутствия работников на рабочих местах из-за болезни.

Ожидается, что в отношении как «Ред Булл», так и допустившей процедурные нарушения «Астон Мартин» будут применены денежные штрафы.

При этом процедура определения фактического штрафа может начаться только после того, как команды либо согласятся с фактом нарушения, либо же нет и уведомят ФИА о намерении подать апелляцию.

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