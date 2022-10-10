В «Ред Булл» отреагировали на отчет ФИА: «Восприняли результаты этих исследований с удивлением и разочарованием»
Команда «Ред Булл» выпустила официальное заявление в связи с публикацией ФИА результатов проверки соблюдения командами финансового регламента в 2021 году.
В ФИА установили факт превышения отметки допустимых расходов со стороны «Ред Булл» – при этом речь идет о незначительном превышении.
«Мы восприняли эти результаты исследований ФИА с удивлением и разочарованием. Результаты в наших финансовых отчетах за 2021 год не превышали установленный лимит, так что нам нужно тщательно изучить результаты исследований ФИА, поскольку мы по-прежнему считаем, что согласно релевантной стоимости расходы «Ред Булл» не превысили допустимый потолок.
Вопреки домыслам и позициям других сторон, мы будем следовать существующей установленной процедуре ФИА, при этом рассматривая все доступные для «Ред Булл» варианты действий», – говорится в заявлении команды.
ФИА опубликовала данные расследования финансовой деятельности команд «Ф-1» за сезон-2021 – нарушения выявлены у «Ред Булл» и «Астон Мартин»
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