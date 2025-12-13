Питер Уиндзор: «Ферстаппен проиграл титул из-за пит-уолл «Ред Булл» в Испании»

Уиндзор назвал главную причину поражения Ферстаппена в борьбе за титул.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор призвал не винить гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за столкновение с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом на заключительных кругах Гран-при Испании. Нидерландец получил десятисекундный штраф и занял десятое место.

По мнению Уиндзора, стратегическое решение «Ред Булл» на том этапе стало ключевым в чемпионской гонке.

«Я всегда утверждал, что произошедшее после рестарта не имеет никакого значения, потому что Макс либо мог рухнуть камнем вниз, либо сделать то, что он сделал. Не из-за этого он проиграл титул. Я считаю, он проиграл титул из-за пит-уолл в Испании.

Я говорю так, хотя можно выделить другие инциденты: что он делал в Австрии в середине пелотона? Такие аварии в третьем повороте в Австрии случаются в девяти случаях из десяти, если ты квалифицируешься так низко. И так далее.

Но Испания – особенный случай, ведь он был на третьем месте, и появилась машина безопасности. «Макларен » заехал за новым «софтом». У «Ред Булл» не было свежего «софта», и что нужно было сделать? Надо было оставить его на трассе ради сохранения позиции [вместо перехода на «хард»]. Да, оба «Макларена» обогнали бы его, но разве он не финишировал бы третьим?

Это решение стало причиной проблемы. И, конечно, Макс практически потерял болид на рестарте, совершил сейв года, а затем Шарль Леклер чуть ли не вынес его, въехав в него на прямой. Разумеется, он взорвался. Чем-то похоже на Абу-Даби-2021, только наоборот.

Макс же не лидировал, как Оскар [Пиастри] в Катаре, когда нужно было принимать решение, не зная, как поступят остальные. Пит-стоп обоих «Макларенов» стал рождественским подарком для Макса – надо было остаться на трассе и сохранить позицию.

А потом все стали винить инцидент с Джорджем – это не имеет значения. К тому моменту ущерб уже был нанесен. Было абсолютно предсказуемо, что у бойца вроде Макса возникнет такая проблема. Главное, что его позвали за новым «хардом». Вот почему на самом деле он проиграл чемпионат.

Окей, есть много других аспектов: машина могла быть лучше в первой половине сезона, Австрия – квалифицируйся он на первом ряду, Кими [Антонелли] вряд ли бы в него влетел. Много всего. Но для меня это наиболее очевидный случай, когда результат выскользнул из рук, ведь Макс в тот день пилотировал невероятным образом, ехал третьим на плохой машине, а команда все запорола. «Ред Булл» запорол, не Макс», – подчеркнул эксперт.

