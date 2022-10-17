Джин Хаас: «Аварии Шумахера стоили команде состояния. Нужны очки: если ты Ферстаппен и разбиваешь болиды, нас это устроит»

Владелец одноименной команды «Формулы-1» пожаловался на большие расходы из-за аварий .

Шумахер и «Хаас» еще не подписали контракт на следующий сезон. Конкурентом немца считается его соотечественник – резервный пилот . В чемпионате Мик набрал 12 очков против 22 у .

«Пока мы ждем. Мик должен приносить очки, и мы пытаемся предоставить ему время, насколько это возможно. Если он хочет остаться, нужно продемонстрировать, что он способен зарабатывать очки. Этого мы и ожидаем», – заявил Джин.

Босс «Хааса» прокомментировал аварии Шумахера:

«Мы не можем себе такое позволить – это просто слишком дорого. Если допускаются ошибки при выборе пилотов или в стратегии, они обходятся в миллионы долларов.

Я считаю, что у Мика большой потенциал, но, понимаете, он стоил нам целого состояния. Он разбил много болидов – это серьезные деньги, которых у нас нет. Если приносишь очки, если ты Ферстаппен и разбиваешь машины, нас это устроит. Но если гоняешься в хвосте и попадаешь в аварии, ситуация очень трудная».

Хаас ответил на вопрос о том, что Мику необходимо сделать в заключительных четырех гонках:

«Ну, если он выиграет следующий Гран-при, то останется. Все промежуточные варианты – серая зона».

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