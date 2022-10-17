Джин Хаас: «Аварии Шумахера стоили команде состояния. Нужны очки: если ты Ферстаппен и разбиваешь болиды, нас это устроит»
Владелец одноименной команды «Формулы-1» Джин Хаас пожаловался на большие расходы из-за аварий Мика Шумахера.
Шумахер и «Хаас» еще не подписали контракт на следующий сезон. Конкурентом немца считается его соотечественник Нико Хюлькенберг – резервный пилот «Астон Мартин». В чемпионате Мик набрал 12 очков против 22 у Кевина Магнуссена.
«Пока мы ждем. Мик должен приносить очки, и мы пытаемся предоставить ему время, насколько это возможно. Если он хочет остаться, нужно продемонстрировать, что он способен зарабатывать очки. Этого мы и ожидаем», – заявил Джин.
Босс «Хааса» прокомментировал аварии Шумахера:
«Мы не можем себе такое позволить – это просто слишком дорого. Если допускаются ошибки при выборе пилотов или в стратегии, они обходятся в миллионы долларов.
Я считаю, что у Мика большой потенциал, но, понимаете, он стоил нам целого состояния. Он разбил много болидов – это серьезные деньги, которых у нас нет. Если приносишь очки, если ты Ферстаппен и разбиваешь машины, нас это устроит. Но если гоняешься в хвосте и попадаешь в аварии, ситуация очень трудная».
Хаас ответил на вопрос о том, что Мику необходимо сделать в заключительных четырех гонках:
«Ну, если он выиграет следующий Гран-при, то останется. Все промежуточные варианты – серая зона».
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