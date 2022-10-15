Цунода и де Врис станут самыми низкими напарниками в истории «Формулы-1»

Состав 2023 года станет самым низким в «Формуле-1» за все время.

Как сообщил журналист Sky Sports Тед Кравиц, и Ник де Врис побьют рекорд 2008 года. Тогда за японский коллектив выступали Энтони Дэвидсон (166 см) и (164 см) – таким образом, средний рост составлял 165 см.

Рост Цуноды – 159 см, де Вриса – 167 см, средний показатель – 163 см. Ник заменит в «Альфа Таури» куда более высокого (177 см), который продолжит карьеру в «Альпин».

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