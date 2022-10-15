Де Врис выступит в практике за «Мерседес». Ник уже прошел подгонку сиденья в «Альфа Таури» (Nl.motorsport)

Будущий пилот «Альфа Таури» Ник де Врис снова планирует выступить за «Мерседес».

По информации Nl.motorsport.com, нидерландец проведет тренировку перед Гран-при Мехико. Во Франции де Врис заменил в практике Льюиса Хэмилтона, а в Мексике должен занять кокпит . В 2022 году пилот также провел за и практику за .

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил, что его команда не собирается привлекать Ника к пятничным тренировкам из-за договоренностей пилота с «Мерседесом». Предполагается, что де Врис примет участие в тестах в Абу-Даби по окончании сезона за «Альфа Таури». Ранее гонщик прошел подгонку сиденья на базе в Фаэнце. С сезона-2023 де Врис станет напарником .

Де Врис посетил базу «Альфа Таури» и прошел процедуру подгонки сиденья

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