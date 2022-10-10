ФИА опубликовала данные расследования финансовой деятельности команд «Ф-1» за сезон-2021 – нарушения выявлены у «Ред Булл» и «Астон Мартин»

опубликовала предварительный отчет о соблюдении финансового регламента командами «Формулы-1» в сезоне-2021.

Согласно заявлению ФИА, Комиссия по ограничению затрат команд выявила нарушения у «Ред Булл» и «Астон Мартин».

В случае с «Астон Мартин» речь идет о процедурных нарушениях. В случае с «Ред Булл» – о процедурных нарушениях и незначительном превышении допустимого потолка бюджета.

Незначительные нарушения, связанные с подачей документации, также зафиксированы у .

Таким образом, возможное превышение потолка бюджетов зафиксировано только у «Ред Булл» – в случае же с речь идет о юридических нарушениях.

Отмечается, что согласно регламенту процедурные нарушения могут понести за собой финансовые штрафы и незначительные спортивные штрафы (в случае наличия отягчающих обстоятельств).

Незначительное нарушение финансового регламента и перерасход бюджета (менее 5%) может привести к финансовым штрафа и/или незначительным спортивным штрафам.

Никакой информации о возможных наказаниях в отношении «Ред Булл» и «Астон Мартин» в связи с нарушениями опубликовано не было.

В итоге сертификаты о соблюдении финансового регламента в сезоне-2021 на данный момент получили семь команд из десяти.

Также в пресс-релизе ФИА отмечается тот факт, что все команды «Ф-1» были открыты для сотрудничества и шли Федерации навстречу. Данный факт исключает вероятность того, что какую-либо из команд могут судить за преднамеренное превышение потолка бюджетов.

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