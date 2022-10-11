Ландо Норрис: «Без понятия, как «Макларен» сражается за 4-е место. Должно быть, «Альпин» гораздо хуже нас во всех аспектах, кроме скорости»

удивлен, что продолжает соревноваться с «Альпин».

После Гран-при Сингапура «Макларен» опередил «Альпин» и вышел на четвертую строчку в Кубке конструкторов. Неудачное выступление в Японии вновь отбросило британцев на пятое место. Разница между конкурентами составляет 13 очков.

Норрис прокомментировал размен позициями.

«Неприятная новость, но не сюрприз. Как я много раз говорил, они гораздо быстрее. Без понятия, как мы по сих пор сражаемся с ними в чемпионате. В данный момент они в другой лиге. Тем не менее, мы каким-то образом были впереди, но, может, не после этой гонки.

Я рад, что мы с ними боремся даже на поздней стадии сезона. Это показывает, что мы очень здорово проявляем себя во всех остальных областях: надежность, извлечение максимума, использование возможностей, недопущение ошибок. Должно быть, «Альпин» гораздо хуже нас во всех этих аспектах, потому что едва опережает нас с таким болидом.

Так что это не сюрприз. Борьбы сейчас толком нет, они куда быстрее. Но мы продолжим стараться. Попытаемся минимизировать потери очков», – заявил Ландо.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2022

Фернандо Алонсо: «Просил провести оба пит-стопа раньше – должно быть, микрофон отключился. Не знаю, что делала «Альпин»

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