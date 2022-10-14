Джордж Расселл: «Из нашей компании в картинге де Врис оставался единственным, кто не попал в «Ф-1». Я рад за него»

Пилот рассказал, что был рад новости о переходе Ника де Вриса в и попадании нидерландца в «Формулу-1».

«Из нашей компании Ник оставался единственным, кто не сумел попасть в «Формулу-1», хотя заслуживал этого.

В ту эру, когда мы в 11-12 лет боролись друг с другом в картинге, нас было пятеро – я, Алекс Албон, , и Ник. И Ник оставался единственным, кто не сумел попасть в «Формулу-1». Так что я рад за него.

Я всегда высоко котировал талант Ника. В картинге именно он был фаворитом, которого остальные старались победить. И среди всех нас именно он, вероятно, был там наиболее успешен.

Чтобы попасть в «Формулу-1», ты должен хорошо проявить себя и оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы получить возможность попасть на решетку. И иногда звезды просто не сходятся. Но в Монце звезды для Ника сошлись. И теперь мне любопытно, как Ник покажет себя в «Ф-1», хотя я не сомневаюсь, что он будет выступать на высоком уровне», – рассказал Расселл.

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