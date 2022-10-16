Берни Экклстоун прогнозирует лишение очков «Ред Булл» в зачете сезона-2021: «Думаю, наказание будет серьезнее»

Бывший руководитель «Формулы-1» считает, что команда «Ред Булл» может получить очень серьезный штраф за превышение бюджета в сезоне-2021.

Дело пока находится на рассмотрении, и вопрос с превышением допустимой планки бюджета со стороны «Ред Булл» будет рассматриваться позднее – уже после того, как в «Ред Булл» примут решение о том, оспаривать ли выводы .

В случае незначительного превышения бюджета в регламенте предусмотрены различные наказания – в том числе денежные штрафы, лишения очков в Кубке конструкторов, ограничение часов на работе в аэродинамической трубе и другие варианты.

По мнению Экклстоуна, в случае если вина «Ред Булл» будет окончательно доказана, команда может понести даже более серьезное наказание, чем лишение какого-то количества очков в зачете сезона-2021.

«Нет. Я думаю, наказание будет серьезнее» – заявил Экклстоун.

Расследование подтвердило: «Ред Булл» и правда пробил лимит бюджета. Единственный в «Ф-1» – и, похоже, отделается штрафом

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