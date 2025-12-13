Тото Вольфф: «Мерседес» снизит количество клиентских команд в следующем цикле»

«Мерседес» уменьшит число клиентов в «Ф-1» в будущем.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что собирается отказаться от одной или двух клиентских команд через несколько лет.

В 2026 году немецкий производитель будет обслуживать заводскую команду, «Макларен », «Уильямс » и «Альпин ».

«Наш текущий настрой, в том числе после обсуждений с Олой [Каллениусом, главой концерна «Мерседес»], заключается в том, что в следующем цикле мы снизим количество клиентских команд.

[Общее количество коллективов –] два или три, думаю. Зависит от регламента: будут правила относительно простыми или нет? Что важнее: больше знаний благодаря большему количеству команд или необходимость быстрее внедрять решения?» – объяснил Тото в подкасте Beyond the Grid.

Вольфф напомнил, что «Мерседесу» придется привезти 16 силовых установок на заключительную гонку следующего сезона:

«Хонде», которая сама по себе [с одним «Астон Мартин »] – четыре или пять.

А это означает более длительные сроки подготовки, длиннее производственные циклы. Учитывая все это, в будущем четырех команд уже не будет».

