Оливер Бермэн о штрафе, из-за которого оказался на грани дисквалификации: «Не знал, что больше нельзя сбивать слипстрим»
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн признался, что штраф на Гран-при Абу-Даби вызвал у него недоумение.
Стюарды выписали британцу пятисекундное наказание и один штрафной балл за оборону не по правилам от Ланса Стролла из «Астон Мартин». Бермэн оказался в двух баллах от дисквалификации на один Гран-при, первые очки «сгорят» лишь в мае 2026 года.
«Правило заключается в том, что нельзя менять направление больше одного раза. Не знал, что больше нельзя сбивать слипстрим – это странно. Не знаю, за что меня наказали.
Конечно, я смещался во время защиты, но ради того, чтобы сбить слипстрим – это отдельная ситуация. Затем я защищал свою позицию. Оставил достаточно места – не знаю. Это правило, в котором нужно разобраться, потому что я не понимаю», – сообщил Оливер.
