Джо Сейвард: «Семьи Окона и Гасли не смогут посещать одни и те же гонки ради минимизации трений»

Британский журналист Джо Сейвард рассказал, как будут сосуществовать и Пьер Гасли в .

В следующем сезоне французы станут напарниками. Гонщики знакомы с детства, между ними сложные отношения.

«Альпин» сделала ставку на двух французских пилотов, которые не всегда ладили в прошлом. Время покажет, мудрое ли это решение, но мне сказали следующее: ради минимизации трений гонщиков проинформировали, что их семьи будут приглашать только на два мероприятия в году, и две семьи не смогут посещать одни и те же гонки», – написал Сейвард в своем блоге.

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