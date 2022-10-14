Спортивный директор «Альпин»: «Видимо, мы напугали Норриса»

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн отреагировал на недавнее заявление Ландо Норриса, в котором гонщик «Макларена» удивился тому, как развивается борьба двух команд в Кубке конструкторов.

По мнению Норриса, у «Альпин» есть большое преимущество в скорости болида, и бороться с французской командой «Макларену», судя по всему, позволяет преимущество в других областях.

«Ландо нравится об этом говорить, не так ли? Нам же просто нужно сохранить свою позицию впереди. Не знаю, почему Ландо продолжает об этом говорить – видимо, мы его напугали.

Мы в большей степени сосредоточены на «Мерседесе», на стремлении победить их. Потому что именно на такой уровень мы хотим подняться.

При этом к последней гонке сезона в Абу-Даби я бы предпочел подойти с преимуществом в 40 очков над «Маклареном», а не в 1 очко. А вот уже после гонки в Абу-Даби мне будет не важно, сколько очков нас разделяет – 1 или 40. Наша цель сейчас – четвертое место в чемпионате. И если цель будет достигнута, только это и будет важно», – рассказал Пермейн.

Ландо Норрис: «Без понятия, как «Макларен» сражается за 4-е место. Должно быть, «Альпин» гораздо хуже нас во всех аспектах, кроме скорости»

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