2

Макс Ферстаппен поздравил «Макларен» и Норриса с титулом: «Бороться с вами до самого конца было очень здорово»

Ферстаппен поздравил Норриса и «Макларен» с титулом.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выпустил видео, в котором объяснил свое отсутствие на традиционной церемонии награждения по итогам сезона, которую организует ФИА.

Как сообщалось, Ферстаппен не смог прилететь в Узюбекистан, где проходила церемония, из-за плохого самочувствия.

Также в своем обращении Ферстаппен поздравил всех победителей прошедшего сезона.

«Мне очень жаль, что я не смог присутствовать на церемонии. Врачи запретили мне перелет, так что я бы хотел просто поздравить всех – в первую очередь президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема с переизбранием. Уверен, впереди нас ждут интересные времена.

Помимо этого, я бы хотел поздравить всех победителей. Я прекрасно знаю, как много каждый гонщик работает ради достижения успеха, так что у всех вас есть повод для гордости.

Что касается чемпионата, в котором выступаю я сам, то мои искренние поздравления «Макларену» и особенно Ландо Норрису. Вы, ребята, провели невероятный сезон, бороться с вами до самого конца было очень здорово, так что наслаждайтесь успехом», – заявил Ферстаппен.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
