Гельмут Марко: «Слухи, что Ферстаппен потеряет титул-2021 – полная чушь. ФИА мягко наказывает даже за максимальные нарушения»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что не лишат титула 2021 года.

Команда превысила потолок расходов в прошлом сезоне на сумму менее 7,37 миллиона долларов, подтвердила ФИА. За такое нарушение регламент допускает следующие наказания: публичное предупреждение, вычет очков в личном или командном зачетах, отстранение на один или несколько этапов, ограничение аэродинамических и иных испытаний и сокращение лимита бюджета в будущем.

В прошлом году Ферстаппен опередил пилота на восемь баллов.

«Скажу лишь следующее: мы по-прежнему считаем, что никак не нарушили потолок расходов. Переговоры с ФИА продолжаются. Посмотрим, каким окажется итог.

Как я уже сказал, мы все еще не в курсе, что нарушили правила, и общаемся с ФИА. Но слухи о том, что Макс может потерять титул 2021 года, к примеру – полная чушь. Судя по прошлом опыту, очень мягко наказывает даже за максимальные нарушения», – заявил Марко.

Расследование подтвердило: «Ред Булл» и правда пробил лимит бюджета. Единственный в «Ф-1» – и, похоже, отделается штрафом

Гельмут Марко: «Ферстаппен не тот, кто гонится за рекордами. Однажды он просто уйдет»

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