Министр спорта Саудовской Аравии: «С удовольствием проведем два Гран-при «Формулы-1»

Министр спорта Саудовской Аравии заявил о готовности проводить две гонки «Формулы-1».

входит в календарь «Ф-1» с 2021 года. Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал прокомментировал вариант с организацией еще одного этапа.

«Мы не можем ответить «нет». Такие события идут королевству на пользу, поэтому мы так много в них вкладываем. И не только в спорт: то же самое происходит в сфере культуры, развлечений и даже выставок.

Безусловно, мы способны принимать две гонки. Необходимо обсудить с «Ф-1» – посмотрим, что получится. Но, без сомнения, мы с удовольствием это сделаем», – сказал министр.

Гран-при организован на городской трассе в Джидде. В то же время возводится стационарный автодром в городе Киддия, строительство которого планируется завершить к 2026 году. Принц Абдул-Азиз не исключил идею с чередованием треков:

«Так происходило в Германии с и . Этот вариант возможен.

[Киддия] станет культовым местом для проведения гонки «Ф-1», рядом с трассой будет тематический парк. Совершенно другая обстановка [в сравнении с Джиддой]. Гонки у моря и в пустыне – атмосфера разная.

Киддия – огромный проект, который, надеюсь, будет завершен вовремя. Безусловно, туда приедет MotoGP, потому что мы не можем проводить мотогонки в Джидде».

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