Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером

Ферстаппен возглавил рейтинг Sky Sports по итогам года, Норрис – 3-й.

Канал Sky Sports опубликовал оценки пилотам за сезон-2025 по десятибалльной шкале.

Выступления вице-чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» получили близкие к максимуму 9,5 балла. Чуть ниже оказался лидер «Мерседеса » Джордж Расселл (9), а чемпион Ландо Норрис из «Макларена » стал третьим (8,5).

Напарник Норриса Оскар Пиастри и пилот «Феррари» Шарль Леклер получили по 8 баллов.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» в 2025 году (Sky Sports)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,5

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 9

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,5

4-5. Оскар Пиастри («Макларен») – 8

4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 8

6-8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7,5

6-8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,5

6-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,5

9-13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7

9-13. Алекс Албон («Уильямс») – 7

9-13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7

9-13. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7

9-13. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

14. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6,5

15-16. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6

15-16. Эстебан Окон («Хаас») – 6

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 5,5

18-19. Юки Цунода («Ред Булл») – 5

18-19. Франко Колапинто («Альпин») – 5

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 4,5

21. Джек Дуэн («Альпин») – 4

