  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером
21

Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером

Ферстаппен возглавил рейтинг Sky Sports по итогам года, Норрис – 3-й.

Канал Sky Sports опубликовал оценки пилотам за сезон-2025 по десятибалльной шкале.

Выступления вице-чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» получили близкие к максимуму 9,5 балла. Чуть ниже оказался лидер «Мерседеса» Джордж Расселл (9), а чемпион Ландо Норрис из «Макларена» стал третьим (8,5).

Напарник Норриса Оскар Пиастри и пилот «Феррари» Шарль Леклер получили по 8 баллов.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» в 2025 году (Sky Sports)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,5

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 9

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,5

4-5. Оскар Пиастри («Макларен») – 8

4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 8

6-8. Карлос Сайнс («Уильямс») – 7,5

6-8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,5

6-8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,5

9-13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 7

9-13. Алекс Албон («Уильямс») – 7

9-13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7

9-13. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7

9-13. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

14. Габриэл Бортолето («Заубер») – 6,5

15-16. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6

15-16. Эстебан Окон («Хаас») – 6

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 5,5

18-19. Юки Цунода («Ред Булл») – 5

18-19. Франко Колапинто («Альпин») – 5

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 4,5

21. Джек Дуэн («Альпин») – 4

Норрис не попал в топ-3 рейтинга Crash.net по итогам сезона-2025

Ферстаппен, Леклер и Алонсо – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии сайта «Ф-1», Макс стал первым по оценке за сезон

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoШарль Леклер
logoЗаубер
logoНико Хюлькенберг
logoАльпин
logoГабриэл Бортолето
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoДжек Дуэн
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoРейсинг Буллз
logoПьер Гасли
logoЛандо Норрис
logoАлександр Албон
logoЮки Цунода
logoФранко Колапинто
logoОливер Бермэн
logoЛанс Стролл
logoЛиам Лоусон
logoЭстебан Окон
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoИзак Аджар
logoФернандо Алонсо
logoОскар Пиастри
logoХаас
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Башмаков: «Победа Ферстаппена в 2025-м была бы сродни титулам Шумахера без сильнейшей машины – условно, в 1994, 2000 или 2003 годах»
вчера, 18:42
Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»
вчера, 18:13
Журналист Строу: «Марко совсем не соответствует современному миру «Ф-1» и давно не вписывался в будущее «Ред Булл»
вчера, 17:40
Дэвид Крофт: «Хэмилтону нужно помнить, что он Хэмилтон, что он не растерял свои способности»
вчера, 16:48
Гельмут Марко о том, чем гордится больше всего: «Всем, чего достиг Ферстаппен, титулами без лучшей машины»
вчера, 15:55
ФИА пыталась поменять регламент 2 года назад для борьбы с грязным воздухом, но команды «Ф-1» не поддержали
вчера, 15:23
Менеджер Ферстаппена: «В моих глазах Макс выиграл титул»
вчера, 14:35
Тед Кравиц: «Марко называл меня дрессированной обезьяной Хорнера»
вчера, 13:56
Норрис стал 4-м в рейтинге The Race по итогам сезона, Хэмилтон – 14-й, Расселл опередил Леклера
вчера, 13:20
Гельмут Марко: «Решил уйти до Абу-Даби, бредовый пресс-релиз «Ред Булл» даже не читал. 5-й титул Ферстаппена ничего бы не изменил»
вчера, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10