Уилл Бакстон: «У Ферстаппена и Михаэля Шумахера много общего: первый титул со звездочкой в глазах многих фанатов, второй не оставил вопросов»

Репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон провел параллели между Максом Ферстаппеном и Михаэлем Шумахером.

Накануне пилот «Ред Булл» стал двукратным чемпионом мира. Бакстон вспомнил первый титул Макса, который вышел неоднозначным, как и у будущего семикратного чемпиона мира. Шумахер завоевал первое чемпионство в 1994 году, столкнувшись с в финальной гонке. Ферстаппен обогнал на последнем круге Гран-при Абу-Даби-2021 после ошибки гоночного директора, которую впоследствии признала .

«[Первый титул Ферстаппена] был выигран в противоречивых обстоятельствах – в кои-то веки не по вине Макса. Его соперник признал, что сделал бы ровно то же самое, если роли поменялись местами, и не питал к Максу никакой злобы из-за того, что он по полной воспользовался предоставившемся шансом.

Льюис возражал против этой возможности, а не против гонщика. Тем не менее, для фанатов Хэмилтона и многих других болельщиков первый титул остается со звездочкой – несмотря на то, что он проехал больше кругов лидирования, чем весь остальной пелотон вместе взятый, завоевал больше подиумов, чем кто-либо в истории, и больше побед, чем соперники.

В этом – и не далеко не только – у него много общего с . Теперь многие рассматривают его как величайшего пилота в истории «Формулы-1», однако быстрое восхождение породило подозрения. Чемпионы мира того времени отмечали его агрессивный стиль пилотажа, первый титул был выигран на машине, которую многие считали не соответствующей регламенту, а заключительная гонка вызвала отвращение у множества фанатов.

Тем не менее, следующий сезон-1995 укрепил его позиции. Спорные моменты остались позади, груз ожиданий ушел. Многие ожидали упорную борьбу между двумя командами, однако Шумахер пилотировал спокойно и почти идеально, что сделало его абсолютно непобедимым. Второй титул через год после первого не оставил никаких вопросов. Он был лучшим пилотом на решетке.

Как и Макс в 2022 году.

Многие в паддоке гонялись с Михаэлем и против него. Некоторые люди работали с Михаэлем, а теперь с Максом, и они также видят параллели. Соперников нидерландца такие сравнения должны безмерно беспокоить – ведь он только начинает.

Шумахер четыре года ждал третьего титула, когда сменил команду и создавал империю. Ферстаппену не нужно перестраивать свой коллектив и преодолевать такие препятствия. У него есть все необходимое здесь и сейчас. Он может сравняться с Шумахером по количеству титулов к 30 годам.

Как и в случае Шумахера, мы видим, как из противоречий растет уверенность [Ферстаппена], как он каждый круг движется к тому, чтобы стать более совершенным гонщиком. Похоже, впереди у него еще десятилетие или больше в «Формуле-1», и единственный реальный вопрос по поводу таланта поколения таков: какими окажутся его показатели, сколько еще чемпионств он заработает, пока не уйдет», – написал Бакстон.

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