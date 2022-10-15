«Прошу отменить требование осудить спецоперацию к российским пилотам». Чемпион «Дакара-2017» Карякин обратился в ФИА

Чемпион «Дакара-2017» попросил ФИА изменить требования к гонщикам из России для участия в соревнованиях.

«Я 13-го числа написал письмо напрямую президенту ФИА [Мохаммеду бен Сулайему]. Там прошу отменить требование к российским пилотам осудить СВО. Напираю на то, что это противоречит этическому кодексу ФИА. Юридические документы мы читать умеем все же.

Я написал, что так как он бывший спортсмен, то знает, что такое отдать полжизни спорту и каково спортсмену быть отлученным от соревнований по политическим мотивам. Посмотрим, что ответит», – заявил Карякин.

В конце сентября «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли-рейде 2023 года. Руководитель команды объяснил решение «необходимостью подписания анкеты ФИА, осуждающей российскую спецоперацию в Украине», а также назвал требования Федерации «провокациями».

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре». Гонщики не подписали анкеты, осуждающие спецоперацию

«Мы заодно с президентом России, на провокации ФИА не пойдем». Руководитель «КАМАЗ-мастер» об отказе от «Дакара»

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