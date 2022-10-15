MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, Куартараро – 5-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин установил рекорд круга на трассе «Филлип-Айленд» и завоевал поул к Гран-при Австралии. Соперники в борьбе за титул Франческо Баньяя («Дукати») и Фабио Куартараро стартуют с третьей и пятой позиций, соответственно, второе место показал пилот «Хонды» Марк Маркес, уступивший Мартину 0,013 секунды.

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

15 октября 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.27,767

2. Марк Маркес («Хонда») +0,013

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,186

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,190

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,206

6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,240

7. Лука Марини («ВР46») +0,262

8. Джек Миллер («Дукати») +0,349

9. Марко Беццекки («ВР46») +0,418

10. Алекс Ринс («Сузуки») +0,774

11. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +0,966

12. Маверик Виньялес («Априлия») +0,998

Мотогонщик едва разминулся с кенгуру на Гран-при Австралии! В повороте на скорости 220 км/ч

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