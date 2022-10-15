MotoGP. Гран-при Австралии. Мартин выиграл квалификацию, Марк Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, Куартараро – 5-й
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин установил рекорд круга на трассе «Филлип-Айленд» и завоевал поул к Гран-при Австралии. Соперники в борьбе за титул Франческо Баньяя («Дукати») и Фабио Куартараро стартуют с третьей и пятой позиций, соответственно, второе место показал пилот «Хонды» Марк Маркес, уступивший Мартину 0,013 секунды.
Гран-при Австралии
Филлип-Айленд, остров Филлипа
15 октября 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.27,767
2. Марк Маркес («Хонда») +0,013
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,186
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,190
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,206
6. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,240
7. Лука Марини («ВР46») +0,262
8. Джек Миллер («Дукати») +0,349
9. Марко Беццекки («ВР46») +0,418
10. Алекс Ринс («Сузуки») +0,774
11. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +0,966
12. Маверик Виньялес («Априлия») +0,998
Мотогонщик едва разминулся с кенгуру на Гран-при Австралии! В повороте на скорости 220 км/ч
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