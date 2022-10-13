Гран-при Сингапура опубликовал новую конфигурацию трассы без 4 поворотов

Гонка «Формулы-1» на городском автодроме «Марина-Бэй» пройдет на новой конфигурации в 2023 году.

Официальный сайт Гран-при Сингапура открыл продажу билетов на этап в следующем сезоне и опубликовал схему трассы.

Из нее следует, что от секции с 16-го по 19-й повороты отказались.

Конфигурация 2022 года:

Следующий Гран-при Сингапура состоится 17 сентября 2023 года.

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Фото: сайт Гран-при Сингапура; сайт «Формулы-1»