Гран-при Сингапура опубликовал новую конфигурацию трассы без 4 поворотов
Гонка «Формулы-1» на городском автодроме «Марина-Бэй» пройдет на новой конфигурации в 2023 году.
Официальный сайт Гран-при Сингапура открыл продажу билетов на этап в следующем сезоне и опубликовал схему трассы.
Из нее следует, что от секции с 16-го по 19-й повороты отказались.
Конфигурация 2022 года:
Следующий Гран-при Сингапура состоится 17 сентября 2023 года.
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