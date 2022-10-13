Ральф Шумахер: «Нужно наказать ФИА в случае утечки информации о нарушении «Ред Булл»

недоволен, что информация о нарушении «Ред Булл» попала к конкурентам.

ФИА объявила, что «Ред Булл» превысил лимит расходов в 2021 году. Еще до официального заявления об этом сообщили Auto Motor und Sport и La Gazzetta dello Sport. Шумахер призвал наказать Федерацию, если имела место намеренная утечка.

«Дамы и господа в ФИА должны провести детальное расследование, как такое возможно. Если «Ред Булл» действительно нарушил правила, команду нужно наказать соответствующим образом. Но то, что сделала ФИА, неприемлемо. Представьте, что министерство финансов держало бы определенные компании в курсе расследований их конкурентов. Это преступление.

Необходимо прозрачное расследование. В случае правонарушения дамы и господа из ФИА также должны быть наказаны», – считает эксперт Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1».

Расследование подтвердило: «Ред Булл» и правда пробил лимит бюджета. Единственный в «Ф-1» – и, похоже, отделается штрафом

Гельмут Марко: «Слухи, что Ферстаппен потеряет титул-2021 – полная чушь. ФИА мягко наказывает даже за максимальные нарушения»

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