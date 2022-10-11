Фиттипальди проведет практики за «Хаас» в Мехико и Абу-Даби

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Пьетро Фиттипальди вернется за руль «Хааса».

Резервный гонщик выступит в первых практиках перед Гран-при Мехико и Абу-Даби.

В 2022 году команды обязаны провести две тренировки с новичками. ФИА подтвердила, что Пьетро подходит на данную роль, поскольку на его счету не более двух гонок в «Формуле-1».

В 2020-м Фиттипальди выступил за «Хаас» на Гран-при Сахира и Абу-Даби вместо Ромена Грожана. В нынешнем году бразилец принял участие в предсезонных тестах в Бахрейне.

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