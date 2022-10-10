Серия W отменила три последних гонки сезона из-за финансовых проблем – чемпионом стала Чедуик

Организаторы Серии W подтвердили досрочное завершение чемпионата из-за финансовых проблем.

Запланированные на конец сезона три гонки – одна в Остине и две в Мексике, – не состоятся. Таким образом, победителем чемпионата вновь стала .

В руководстве серии W продолжают работу над поиском инвесторов и оптимистично оценивают перспективы чемпионата. Решение же об отмене трех последних гонок сезона в Северной Америке было принято в основном на фоне истечения крайних сроков отправки необходимого оборудования.

Также организаторы Серии W уверены в том, что сезон-2023, уже четвертый по счету для чемпионата, состоится.

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