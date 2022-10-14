Карлос Сайнс о критике: «Судя по всему, некоторые люди не хотели видеть меня в числе лидеров»

Пилот «Феррари» рассказал, что не понимает причин критики в свой адрес со стороны некоторых изданий и болельщиков.

Сайнс не слишком удачно начал сезон, однако к середине чемпионата сумел адаптироваться и начал не уступать в скорости Шарлю Леклеру. При этом многие все равно призывали «Феррари» сделать Сайнса вторым номером:

«Я могу понять такую критику после первых гонок сезона, когда Шарль очевидно был на шаг впереди меня по скорости и в квалификации, и в гонке. Но к середине сезона мне удалось серьезно прибавить.

Я начал все чаще участвовать в борьбе и в некоторые степени это стало разочарованием – потому что некоторые люди, судя по всему, не хотели меня там видеть.

Сначала меня критиковали за то, что я не участвую в борьбе за самые высокие места, а когда я начал это делать, некоторые люди начали задаваться вопросом, что я вообще там делаю и что я должен каждый раз позволять Шарлю меня побеждать. Так что да, такие заявления расстраивали, особенно со стороны прессы. К счастью, я мало обращаю внимания на подобные слова других людей».

По словам Сайнса, нынешнее руководство «Феррари» хочет сохранить равный статус пилотов и не собирается разделять их на первый и второй номера:

«Маттиа Бинотто и наша команда в целом признают, что это (равенство пилотов) является нашей сильной стороной. Однако ясно и то, что некоторым людям, которые следят за «Феррари», не нравится видеть сразу двух ведущих пилотов. Возможно, вопросы нужно задавать именно им».

Также Сайнса спросили о том, чей вклад в чемпионский титул этого сезона был выше – Макса Ферстаппена или команды «Ред Булл»:

«Важно все: машина, пилот, команда, стратегия, пит-стопы. Они провели очень много гонок вообще без единой ошибки, действуя превосходно. Более того, даже когда Макса разворачивало, например, им быстро удавалось исправить ситуацию. В этом разница и в этом причина такого доминирования «Ред Булл».

Худший пилот «Ф-1» – герой Гран-при Японии, Феттель – в топ-3 рейтинга Sports.ru, ребята из «Феррари» – разочарование

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