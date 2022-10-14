Де Врис посетил базу «Альфа Таури» и прошел процедуру подгонки сиденья

Теги Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Ник де Врис посетил базу «Альфа Таури» в Италии.

Де Врис побывал на«Альфа Таури» в пятницу, чтобы пройти процедуру подгонки сиденья. Также в «Альфа Таури» планируют пригласить де Вриса для участия в молодежных тестах, которые пройдут в Абу-Даби сразу после завершения сезона.

Де Врис в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Таури» вместо Пьера Гасли и станет напарником Юки Цуноды.

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