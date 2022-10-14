Тото Вольфф о превышении бюджета со стороны «Ред Булл»: «Денежный штраф за такое нарушение санкционирует возможность жульничать и просто платить за это»

Исполнительный директор прокомментировал ситуацию с превышением бюджета со стороны в 2021 году.

По словам Вольффа, в «Мерседесе» тоже будут готовы тратить больше допустимой суммы, если за нарушение данного пункта регламента будет полагаться лишь денежный штраф.

В «Формуле-1» и пока не делали заявлений относительно того, каким именно будет наказание «Ред Булл» в том случае, если факт превышения потолка бюджета со стороны команды будет доказан.

«Если в «Ред Булл» потратили на $2 млн больше допустимой суммы, они могут закрыть этот вопрос, выплатив штраф, который будет в пять раз больше допущенного превышения. То есть $10 млн.

И это в любом случае будет нечестно, потому что денежный штраф за такое нарушение санкционирует возможность жульничать и просто платить за это. Мы уже говорили об этом. В «Мерседесе» могли бы просто заранее заложить в бюджет дополнительную сумму, которая уйдет на штрафы, но при этом потратить больше и восстановить позиции команды в чемпионате», – рассказал Вольфф.

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