«Ред Булл» мог оформить Ньюи как консультанта, чтобы снизить расходы в отчетности. Команда отрицает
Издание Auto Motor und Sport рассказало о возможных маневрах «Ред Булл» с финансовой отчетностью в 2021 году.
Накануне ФИА объявила, что «Ред Булл» стал единственной командой «Формулы-1», превысившей потолок расходов. Процедурные нарушения выявлены у «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Уильямс». Вопрос с «Уильямсом» был решен еще в марте – команду оштрафовали на 25 000 долларов за позднюю подачу документов. Как накажут «Ред Булл» и «Астон Мартин», пока неизвестно.
Немецкие журналисты сообщают, что «Ред Булл» по слухам формально нанял главу конструкторского бюро Эдриана Ньюи как консультанта. Три самых высокооплачиваемых сотрудника каждой команды не подпадают под потолок расходов, и в случае «Ред Булл» одним из них должен был оказаться Ньюи. Как консультант Ньюи не вошел в их число, что позволило вывести из-под лимита одного из других высокооплачиваемых инженеров, тем самым снизив платежную ведомость. В то же время Гельмут Марко, в реальности занимающий должность советника, попал в число трех «избранных».
«Ред Булл» отрицает данную информацию. Команда утверждает, что Ньюи стал одним из сотрудников, выведенных из-под потолка расходов.
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