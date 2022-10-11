«Ред Булл» мог оформить Ньюи как консультанта, чтобы снизить расходы в отчетности. Команда отрицает

Издание Auto Motor und Sport рассказало о возможных маневрах «Ред Булл» с финансовой отчетностью в 2021 году.

Накануне ФИА объявила, что «Ред Булл» стал единственной командой «Формулы-1», превысившей потолок расходов. Процедурные нарушения выявлены у «Ред Булл», «Астон Мартин» и . Вопрос с «Уильямсом» был решен еще в марте – команду оштрафовали на 25 000 долларов за позднюю подачу документов. Как накажут «Ред Булл» и «Астон Мартин», пока неизвестно.

Немецкие журналисты сообщают, что «Ред Булл» по слухам формально нанял главу конструкторского бюро как консультанта. Три самых высокооплачиваемых сотрудника каждой команды не подпадают под потолок расходов, и в случае «Ред Булл» одним из них должен был оказаться Ньюи. Как консультант Ньюи не вошел в их число, что позволило вывести из-под лимита одного из других высокооплачиваемых инженеров, тем самым снизив платежную ведомость. В то же время , в реальности занимающий должность советника, попал в число трех «избранных».

«Ред Булл» отрицает данную информацию. Команда утверждает, что Ньюи стал одним из сотрудников, выведенных из-под потолка расходов.

Эдриан многие годы играет ключевую роль в создании болидов «Ред Булл».

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