Джокович об Алькарасе: «У него правильные ценности, он скромный и трудолюбивый. Теннис в хороших руках»
Новак Джокович дал интервью на корте после поражения от Карлоса Алькараса в Эр-Рияде – 6:4, 4:6, 4:6.
«Впечатляет, чего он достиг в таком молодом возрасте. У него правильные ценности, он скромный и трудолюбивый. Потрясающе, что в теннисе есть Алькарас. Он будет одним из лидеров тура в ближайшие 10-15 лет. Теннис в хороших руках».
Также Джокович высказался о возвращении в тур Рафаэля Надаля.
«Надеюсь, что мы с Карлосом проведем отличные матчи с Рафой Надалем в следующем году. Это было бы здорово для нашего спорта».
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