Джокович об Алькарасе: «У него правильные ценности, он скромный и трудолюбивый. Теннис в хороших руках»

Новак Джокович дал интервью на корте после поражения от Карлоса Алькараса в Эр-Рияде – 6:4, 4:6, 4:6.

«Впечатляет, чего он достиг в таком молодом возрасте. У него правильные ценности, он скромный и трудолюбивый. Потрясающе, что в теннисе есть Алькарас. Он будет одним из лидеров тура в ближайшие 10-15 лет. Теннис в хороших руках».

Также Джокович высказался о возвращении в тур Рафаэля Надаля.

«Надеюсь, что мы с Карлосом проведем отличные матчи с Рафой Надалем в следующем году. Это было бы здорово для нашего спорта».

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