Касаткина о поражении от Стернс: «Пейтон сейчас очень хорошо играет. А мне немного сложнее играть в таких холодных условиях»

Теги Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина Пейтон Стернс Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Пейтон Стернс на «Ролан Гаррос».

Касаткина проиграла 5:7, 2:6. В прошлом году в Париже она разгромила американку в третьем круге – 6:0, 6:1.

«Пейтон сейчас очень хорошо играет. Она только вернулась с турнира, который выиграла. И по сравнению с прошлым годом, когда мы здесь играли, она очень сильно прибавила. Сегодня она играла на очень хорошем уровне. Я старалась зацепиться, старалась выжать максимум.

Мне немного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца, все очень медленно. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первой половине дня.

В общем-то, как-то так. Любой матч – это совокупность факторов, которые приводят к какому-то результату.

Тейп [на левом колене] носил исключительно превентивный характер, физически я чувствовала себя вполне хорошо.

Подготовка была хорошая. После Рима я сделала небольшой блок, насколько это возможно, хороший подготовительный блок, и была, в принципе, готова и физически, и морально.

Я не могу сказать, что показала низкий уровень игры. Уровень игры был достаточно хороший, сетка была непростая тоже, я считаю. Совокупность факторов, такое бывает. К сожалению, так получилось сегодня. В честной борьбе я уступила, но буду теперь готовиться к травяному сезону», – приводит слова Касаткиной корреспондент Sports Андрей Васильев.

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3 комментария
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Ну Огайо северный штат понятно почему Стернс было проще, против каталонки в таких условиях (+15).

Еще посмеялся на сетование что всё очень медленно.
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Господи, какое убогое оправдание, хоть бы поинтереснее что-то придумала...
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🤣
Ей вечно что-то мешает. Если бы не холод, то разорвала бы конечно не только Стернс, но и пиковую Серену 6:0 6:0))
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