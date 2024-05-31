Касаткина о поражении от Стернс: «Пейтон сейчас очень хорошо играет. А мне немного сложнее играть в таких холодных условиях»

Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Пейтон Стернс на «Ролан Гаррос».

Касаткина проиграла 5:7, 2:6. В прошлом году в Париже она разгромила американку в третьем круге – 6:0, 6:1.

«Пейтон сейчас очень хорошо играет. Она только вернулась с турнира, который выиграла. И по сравнению с прошлым годом, когда мы здесь играли, она очень сильно прибавила. Сегодня она играла на очень хорошем уровне. Я старалась зацепиться, старалась выжать максимум.

Мне немного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца, все очень медленно. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первой половине дня.

В общем-то, как-то так. Любой матч – это совокупность факторов, которые приводят к какому-то результату.

Тейп [на левом колене] носил исключительно превентивный характер, физически я чувствовала себя вполне хорошо.

Подготовка была хорошая. После Рима я сделала небольшой блок, насколько это возможно, хороший подготовительный блок, и была, в принципе, готова и физически, и морально.

Я не могу сказать, что показала низкий уровень игры. Уровень игры был достаточно хороший, сетка была непростая тоже, я считаю. Совокупность факторов, такое бывает. К сожалению, так получилось сегодня. В честной борьбе я уступила, но буду теперь готовиться к травяному сезону», – приводит слова Касаткиной корреспондент Sports Андрей Васильев.