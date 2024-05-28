Ролан Гаррос: Александр Зверев – Давид Гоффен прямая трансляция матча 30.05.2024

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев из Германии встретится с некогда одним из сильнейших теннисистов мира бельгийцем Давидом Гоффеном. Матч состоится 30 мая и начнется не ранее 15:15 по московскому времени.

Спортсмены будут встречаться на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Интересно у Александра Зверева сложилась сетка нынешнего турнира. В первом круге у него в соперниках был Рафаэль Надаль, который по сути проводил прощальный матч на турнире. Во втором предстоит сыграть с Давидом Гоффеном. Еще лет пять-шесть назад такой уровень сопротивления мог встретиться только на поздних стадиях любого турнира. Пока некоторые игроки сходят со сцены, Зверев продолжает попытки в первый раз в карьере выиграть турнир Большого шлема. В 2022 году он в полуфинале Ролан Гаррос проводил матч с Надалем и получил серьезную травму, хотя тогда находился в очень хорошей форме. Возвращение к былым кондициям получилось очень долгим. Но вот он в топ-5 мирового рейтинга и считается одним из претендентов на победу, тем более на грунте Александр всегда чувствовал себя уверенно. Перед самым Roland Garros он выиграл грунтовый турнир серии Мастерс в Риме.

Зверев – Гоффен прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Давид Гоффен семь лет назад стабильно входил в топ 10 и добирался до седьмой позиции рейтинга. На таком уровне он продержался приблизительно до 2020 года, когда встреча с ним на корте для любого теннисиста не сулила ничего хорошего. Но в последние годы бельгиец только ухудшает результаты и закономерно выпал уже из первой сотни рейтинга. На его счету шесть титулов в карьере на турнирах АТР. На каждом из турниров Большого шлема он доходил до стадии четвертьфиналов, за исключением US Open, где ограничился четвертым кругом. Но все эти успехи были довольно давно. Разве что четвертьфинал Уимблдона случился два года назад. В текущем сезоне Давид ни на одном из турниров не играл больше двух матчей, включая челленджеры и наверняка уже признается сам себе, что карьера клонится к закату. Ему 33 года, до Новака Джоковича или Стэна Вавринки далеко, но все же. В первом круге Гоффен в пяти сетах взял верх над французом Джованни Мпетши Перрикаром.

Счет личных встреч ничейный 3 – 3, что в большей степени говорит в пользу бельгийца. Правда, последнюю победу над Зверевым он одержал в 2021 году. На грунтовых турнирах Александр ведет со счетом 3 – 1. Букмекеры отдают большое преимущество немецкому теннисисту. На его победу Winline предлагает коэффициент 1,03, выигрыш Гоффена оценивается коэффициентом 12,73.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024