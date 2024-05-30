Арина Соболенко: «Бадоса – моя любимая теннисистка. Я ее обожаю. Мне нравится смотреть, как она играет, и она настоящий боец»

Арина Соболенко любит смотреть матчи Паулы Бадосы.

Они сыграют друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос». Это будет их третья встреча в 2024-м. В двух предыдущих победила Соболенко, причем в Штутгарте Бадоса не смогла закончить третий сет из-за травмы.

– Когда не играете, все равно смотрите матчи?

– Конечно, я смотрела матч Надаля и Зверева. Вчера я смотрела Алькараса. Так что я все равно смотрю теннис, отличные матчи. Как однажды сказала Паула, я много смотрю ее. Правда (смеется). Она не шутила.

– Почему именно ее?

– Она моя любимая теннисистка. Я ее обожаю. Мне нравится смотреть, как она играет, и она настоящий боец, поэтому у нее всегда отличные матчи.