Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 26.05.2024

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдет второй в сезоне турнир Большого шлема по теннису Roland Garros 2024. В этом году Открытый чемпионат Франции состоится в 123-й раз в истории. Он интересен еще и тем, что именно на этих кортах спустя месяц состоится олимпийский турнир по теннису. Так что Ролан Гаррос можно назвать своеобразной репетицией главного старте спортивного четырехлетия. В первый день турнира 26 июня состоятся поединки в одиночном мужском и женском разрядах. Прямая трансляция матчей Roland Garros 2024 в первый день соревнований будет осуществляться на каналах Eurosport, Tennis Channel и многочисленных региональных телекомпаний.

К сожалению, ни один из подобных телеканалов не доступен для просмотра российским болельщикам. Но в последние два с половиной года появились разные альтернативные источники вещания. Один из них — сайты букмекеров. Достаточно выбрать для себя одну из легальных букмекерских контор, список которых представлен на нашем сайте, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку и смотреть первый день турнира Ролан Гаррос 2024. Еще один вариант — социальные сети. Энтузиасты давно ведут группы ВКонтакте или телеграм-каналы, нужно просто заняться поиском. Поиск поможет и в интернете. При помощи VPN откроются пиратские сайты, которые транслируют картинку с тех самых Eurosport, Tennis Channel и других легальных источников вещания. В первый день соревнований 26 мая вы сможете посмотреть прямую трансляцию матчей Ролан Гаррос 2024, время начала московское.

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Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Список матчей первого дня Ролан Гаррос 2024 в мужской сетке турнира

12:00. Андрей Рублев — Таро Даниэль

12:00. Уго Эмбер — Лоренцо Сонего

12:00. Чжичжэнь Чжан — Александр Вукич

12:00. Николас Морено де Алборан — Брэндон Накашима

12:00. Педро Мартинес Портеро — Тиаго Тиранте

13:15. Александар Ковачевич — Григор Димитров

13:15. Джек Дрэйпер — Йеспер де Йонг

13:15. Хуберт Хуркач — Синтаро Мотидзуки

14:00. Джордан Томпсон — Максимилиан Мартерер

14:15. Джей Джей Вульф — Карлос Алькарас

14:30. Кеи Нисикори — Габриэль Диалло

15:15. Лука Нарди — Александр Мюллер

15:15. Зизу Бергс — Алехандро Табило

15:15. Ришар Гаске — Борна Чорич

15:15. Фабиан Марожан — Михаил Кукушкин

16:30. Николас Харри — Корентен Муте

16:30. Себастьян Корда — Харольд Майо

16:30. Ласло Дьере — Даниэль Альтмайер

16:30. Теренс Атман — Себастьян Офнер

21:15. Стэн Вавринка — Энди Маррей

Список матчей первого дня Ролан Гаррос 2024 в женской сетке турнира

12:00. Донна Векич — Леся Цуренко

12:00. Айла Томлянович — Даяна Ястремская

12:00. Мари Бузкова — Вероника Кудерметова

12:00. Яфань Ван — Мария Тимофеева

13:00. Лючия Бронцетти — Наоми Осака

13:15. Лаура Пигосси — Марта Костюк

14:00. Алена Остапенко — Жаклин Адина Кристиан

14:00. Катерина Синякова — Дальма Галфи

14:00. Джессика Бусас Манейро — Яна Фетт

14:00. Лаура Зигемунд — София Кенин

15:15. Клое Паке — Диана Шнайдер

15:15. Ребекка Шрамкова — Аманда Анисимова

15:15. Татьяна Мария — Клара Таусон

16:00. Сиюй Ван — Чжосюань Бай

16:15. Ева Лис — Каролин Гарсия

17:15. Элисон ван Эйтванк — Тамара Зиданшек

17:15. Кэти Волынец — Александра Крунич

17:15. Ольга Данилович — Мартина Тревисан

17:15. Ван Синюй — Юле Нимайер

17:15. Барбора Крейчикова — Виктория Голубич

Призовой фонд Ролан Гаррос 2024

Где смотреть Ролан Гаррос 2024