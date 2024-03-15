Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 26.05.2024

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Теннис

С 26 мая по 9 июня в Париже пройдет второй в сезоне турнир Большого шлема по теннису Roland Garros 2024. В этом году Открытый чемпионат Франции состоится в 123-й раз в истории. Он интересен еще и тем, что именно на этих кортах спустя месяц состоится олимпийский турнир по теннису. Так что Ролан Гаррос можно назвать своеобразной репетицией главного старте спортивного четырехлетия. В первый день турнира 26 июня состоятся поединки в одиночном мужском и женском разрядах. Прямая трансляция матчей Roland Garros 2024 в первый день соревнований будет осуществляться на каналах Eurosport, Tennis Channel и многочисленных региональных телекомпаний.

К сожалению, ни один из подобных телеканалов не доступен для просмотра российским болельщикам. Но в последние два с половиной года появились разные альтернативные источники вещания. Один из них — сайты букмекеров. Достаточно выбрать для себя одну из легальных букмекерских контор, список которых представлен на нашем сайте, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку и смотреть первый день турнира Ролан Гаррос 2024. Еще один вариант — социальные сети. Энтузиасты давно ведут группы ВКонтакте или телеграм-каналы, нужно просто заняться поиском. Поиск поможет и в интернете. При помощи VPN откроются пиратские сайты, которые транслируют картинку с тех самых Eurosport, Tennis Channel и других легальных источников вещания. В первый день соревнований 26 мая вы сможете посмотреть прямую трансляцию матчей Ролан Гаррос 2024, время начала московское.

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Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

Список матчей первого дня Ролан Гаррос 2024 в мужской сетке турнира

 

  • 12:00. Андрей Рублев — Таро Даниэль
  • 12:00. Уго Эмбер — Лоренцо Сонего
  • 12:00. Чжичжэнь Чжан — Александр Вукич
  • 12:00. Николас Морено де Алборан — Брэндон Накашима
  • 12:00. Педро Мартинес Портеро — Тиаго Тиранте
  • 13:15. Александар Ковачевич — Григор Димитров
  • 13:15. Джек Дрэйпер — Йеспер де Йонг
  • 13:15. Хуберт Хуркач — Синтаро Мотидзуки
  • 14:00. Джордан Томпсон — Максимилиан Мартерер
  • 14:15. Джей Джей Вульф — Карлос Алькарас
  • 14:30. Кеи Нисикори — Габриэль Диалло
  • 15:15. Лука Нарди — Александр Мюллер
  • 15:15. Зизу Бергс — Алехандро Табило
  • 15:15. Ришар Гаске — Борна Чорич
  • 15:15. Фабиан Марожан — Михаил Кукушкин
  • 16:30. Николас Харри — Корентен Муте
  • 16:30. Себастьян Корда — Харольд Майо
  • 16:30. Ласло Дьере — Даниэль Альтмайер
  • 16:30. Теренс Атман — Себастьян Офнер
  • 21:15. Стэн Вавринка — Энди Маррей

Список матчей первого дня Ролан Гаррос 2024 в женской сетке турнира

 

  • 12:00. Донна Векич — Леся Цуренко
  • 12:00. Айла Томлянович — Даяна Ястремская
  • 12:00. Мари Бузкова — Вероника Кудерметова
  • 12:00. Яфань Ван — Мария Тимофеева
  • 13:00. Лючия Бронцетти — Наоми Осака
  • 13:15. Лаура Пигосси — Марта Костюк
  • 14:00. Алена Остапенко — Жаклин Адина Кристиан
  • 14:00. Катерина Синякова — Дальма Галфи
  • 14:00. Джессика Бусас Манейро — Яна Фетт
  • 14:00. Лаура Зигемунд — София Кенин
  • 15:15. Клое Паке — Диана Шнайдер
  • 15:15. Ребекка Шрамкова — Аманда Анисимова
  • 15:15. Татьяна Мария — Клара Таусон
  • 16:00. Сиюй Ван — Чжосюань Бай
  • 16:15. Ева Лис — Каролин Гарсия
  • 17:15. Элисон ван Эйтванк — Тамара Зиданшек
  • 17:15. Кэти Волынец — Александра Крунич
  • 17:15. Ольга Данилович — Мартина Тревисан
  • 17:15. Ван Синюй — Юле Нимайер
  • 17:15. Барбора Крейчикова — Виктория Голубич

Призовой фонд Ролан Гаррос 2024

Где смотреть Ролан Гаррос 2024

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