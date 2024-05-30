Соболенко о дропшотах в матче с Учиджимой: «Не уверена, что команде весело – они, наверное, зажимаются каждый раз, когда я укорачиваю»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Моюкой Учиджимой на «Ролан Гаррос».

Она обыграла японку 6:2, 6:2. В интервью на корте у нее спросили, почему она сегодня много укорачивала и подрезала.

«Очень довольна сегодняшним выступлением. Спасибо большое за атмосферу – было невероятно играть перед вами.

Наверное, вам очень весело смотреть мои матчи. Не уверена, что команде весело – они, наверное, зажимаются каждый раз, когда я укорачиваю».

Также Соболенко ответила на просьбу сравнить уровень уверенности в себе в этом и прошлом году.

«Не люблю говорить об уверенности.

Конечно, я больше верю в себя и в то, что могу хорошо выступать на «Больших шлемах» и могу показывать стабильные результаты».