Кецманович – Медведев прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем. Матч состоится 30 мая на корте имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Многие сильные стороны Даниила Медведева в игре на грунте нивелируются. Если на харде у него гораздо больше возможностей ставить в тупик своих соперников, то на медленном покрытии это сделать не удается. Но для Кецмановича грунт тоже не приносил успехов, соперников из топ-10 рейтинга он на это покрытии не побеждал, но попытается составить конкуренцию Медведеву. Winline предлагает на победу серба коэффициент 3,81, успех россиянина оценивается коэффициентом 1,27.

Личные встречи

Теннисисты играли друг с другом трижды, во всех матчах выиграл Медведев. Представляем их результаты по сетам.

  • 04.01.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Миомир Кецманович
  • 05.08.2022. Даниил Медведев 2 : 0 Миомир Кецманович
  • 28.05.2022. Даниил Медведев 3 : 0 Миомир Кецманович

Ролан Гаррос: Миомир Кецманович – Даниил Медведев прямая трансляция матча 30.05.2024

Миомир Кецманович

Если обратить внимание на игру Миомира Кецмановича, то придраться не к чему. Он обладает сильными ударами слева и справа, неплохой подачей. В хороший день может выиграть у соперника любого уровня, но все это бывает вспышками. Стабильности ему не хватает, отсюда частые поражения в первом или втором кругах различных турниров. На Ролан Гаррос его лучшее достижение выход в третий круг в 2022 году, где его остановил как раз Медведев.

Даниил Медведев

Несмотря на нелюбимое покрытие Даниил может зайти на Roland Garros далеко, хотя бы до четвертьфинала, как это был в 2021 году. Перед поездкой в Париж россиянин поучаствовал в двух турнирах на грунте. В Монте-Карло во втором круге уступил Карену Хачанову, а затем в Мадриде дошел до четвертьфинала, где вынужден был сняться в поединке против Иржи Лехечки. В первом круге Медведев довольно уверенно в четырех сетах переиграл Доминика Кепфера из Германии.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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