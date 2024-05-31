Хачанов о поражении от 145-й ракетки мира: «Пока не готов анализировать. Я разочарован, в голове сейчас тотальный бардак»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Йозеф Ковалик Теннис

Карен Хачанов высказался после поражения от Йозефа Ковалика на «Ролан Гаррос».

Россиянин проиграл 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Матч длился 3 часа 28 минут.

– Можно ли объяснить, что пошло не так?

– Нельзя.

– Есть ли конкретная причина? По цифрам, например, ничего так уж явно не проседает.

– Я не готов пока анализировать, делать выводы. Я разочарован, расстроен.

«Ролан Гаррос» – один из любимых турниров, стабильность здесь была. Так что я не знаю, что сказать, правда. Мысли вперемешку, особенно сейчас. Неприятно, 2:0 вел, вроде бы все в порядке было, хоть что-то и не получалось. В голове сейчас тотальный бардак, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports Андрей Васильев.

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